"مهما تبدلت العهود"... مراد: إن لم يتغير نهج الحكم فلن يتغير شيء

اليوم للأسف يودع لبنان عهد ليستقبل الفراغ..
اتفقنا او اختلفنا بالتقييم الا ان المشكلة لم تكن يوماً في لبنان مشكلة عهد بل مشكلة نهج تحكم بمفاصل الدولة طوال الثلاثين عاماً الماضية..
مهما تبدلت العهود ان لم يتغير النهج المتبع في الحكم وادارة الدولة لن يتغير شيئ وسنبقى بانحدار مستمر.
— hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) October 31, 2022
اليوم للأسف يودع لبنان عهد ليستقبل الفراغ..
اتفقنا او اختلفنا بالتقييم الا ان المشكلة لم تكن يوماً في لبنان مشكلة عهد بل مشكلة نهج تحكم بمفاصل الدولة طوال الثلاثين عاماً الماضية..
مهما تبدلت العهود ان لم يتغير النهج المتبع في الحكم وادارة الدولة لن يتغير شيئ وسنبقى بانحدار مستمر.