"مهما تبدلت العهود"... مراد: إن لم يتغير نهج الحكم فلن يتغير شيء

غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم للأسف يودع لبنان عهداً ليستقبل الفراغ".



وأضاف: "اتفقنا او اختلفنا بالتقييم الا ان المشكلة لم تكن يوماً في لبنان مشكلة عهد بل مشكلة نهج تحكم بمفاصل الدولة طوال الثلاثين عاماً الماضية. مهما تبدلت العهود ان لم يتغير النهج المتبع في الحكم وادارة الدولة لن يتغير شيء وسنبقى في انحدار مستمر".

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