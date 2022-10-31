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لبنان

أموالٌ بالدولار في لبنان ستصلُ اليوم إلى هؤلاء.. من هم؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 04:32
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أعلنَ وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أنّ "البطاقة التمويلية معلّقة في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أن "المبالغ المرتبطة ببطاقة أمان سيجري تحويلها بالدولار هذا اليوم إلى المستفيدين منها"، وأضاف: "الحوالات تشمل المستفيدين القدامى بالإضافة إلى مجموعة الأسر التي ستحصلُ على المساعدة للمرّة الأولى". 
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وعن ملف النازحين السوريين، لفت حجار في تصريحح إلى أنه "لا يوجدُ رضى عن الوجود السوري في لبنان"، مُتمنياً أن "تكون هناك عودة لدفعة ثانية من النازحين إلى سوريا هذا الأسبوع"، وقال: "بدأنا من 11 عاماً بنظرة تفاوت لملف النازحين السوريين، لكن ما يجب تأكيده هو أن هذا الملف وطني وسيادي ويجب عدم إدخاله بأيّ زواريب سياسيّة". 
 
وأكّد حجار أن "عودة النازحين إلى سوريا آمنة، في حين أن البقاء قسري"، وختم: "عرسال تئنّ من الفقر والوباء نتيجة النزوح السوري وآن الأوان لتغيير الواقع القائم".
 
 

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