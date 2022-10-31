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لبنان

تدنٍّ ملحوظ بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة.. هل من أمطار؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 04:51
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا شمال البلاد وتشتد مساء في المناطق الداخلية مع حدوث وبرق ورعد .
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وجاء في النشرة الاتي:
- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي متمركز  فوق جزيرة كريت مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، مما يؤدي الى تدن ملحوظ في درجات الحرارة و طقس متقلب وماطر أحيانا يستمر حتى صباح الخميس.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الأول بين 21و 29 درجة، ولشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا، تشتد مساء في المناطق الشمالية والداخلية واحتمال حدوث وبرق ورعد.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا شمال البلاد وتشتد مساء في المناطق الداخلية مع حدوث وبرق ورعد .

الأربعاء:  غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية والداخلية.

الخميس:  غائم جزئيا صباحا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد. يتحول الطقس خلال النهار الى قليل الغيوم مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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