Advertisement

لبنان

قطع طريق عام رياق بعلبك.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1005997-638028110541718301.jpg
Doc-P-1005997-638028110541718301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع عدد من المحتجين طريق عام رياق بعلبك محلّة دوار دورس احتجاجاً على خطف الطفلين غالب ومهند العروب منذ أسبوع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطف طفلين في بعلبك... وهذا ما يريده الخاطفون من والدهما
lebanon 24
31/10/2022 14:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك... صاحب محل لبيع اللحوم يتعرض للخطف
lebanon 24
31/10/2022 14:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة في بعلبك.. جثّة على الطريق والمشهد مُروّع!
lebanon 24
31/10/2022 14:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعٌ لوزراء ونواب بعلبك - الهرمل مع قيادتي "أمل" و "حزب الله".. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
31/10/2022 14:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قطع طريق

بعلبك

خطف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:33 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2022-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-31
07:57 | 2022-10-31
07:30 | 2022-10-31
07:25 | 2022-10-31
07:15 | 2022-10-31
07:08 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website