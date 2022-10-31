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لبنان
قطع طريق عام رياق بعلبك.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
31-10-2022
|
05:02
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قطع عدد من المحتجين طريق عام رياق بعلبك محلّة دوار دورس احتجاجاً على خطف الطفلين غالب ومهند العروب منذ أسبوع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"
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