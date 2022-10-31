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لبنان

رسمياً.. برّي يدعو لجلسة نيابية الخميس لمناقشة رسالة عون

Lebanon 24
31-10-2022 | 05:14
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دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري المجلس النيابي الى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 3 تشرين الثاني الجاري 2022، وذلك لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون.
 
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