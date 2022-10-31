صورٌ مباشرة من محيط بنك بيبلوس - الحمرا بعد اقتحامه.. ماذا فعلت "المخابرات"؟

تستمرّ أجواء التوتر في محيط فرع "بنك بيبلوس" - الحمرا بعدما أقدم مودعٌ صباح اليوم الإثنين، على اقتحام فرع المصرف المذكور للمطالبة باسترداد وديعتهِ الماليّة.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من محيط الفرع، حيثُ شهد انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش التي تمكنت من توقيف المُودع الذي تبين أنه فلسطيني الجنسية.
وبحسب المعلومات الأولية، فإنّه من المرجح أن يكون المودع قد فشل في إقفال باب المصرف خلال عملية الاقتحام، في حين أنه هدّد بالانتحار إن لم يحصل على أمواله. وفي تلك الأثناء، تمكنت عناصر المخابرات من الدخول إلى المصرف وإتمام عملية التوقيف وسط انتشارٍ أمني في المكان.