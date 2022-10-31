صورٌ مباشرة من محيط بنك بيبلوس - الحمرا بعد اقتحامه.. ماذا فعلت "المخابرات"؟

اقتحام فرع المصرف المذكور للمطالبة باسترداد وديعتهِ الماليّة. تستمرّ أجواء التوتر في محيط فرع "بنك بيبلوس" - الحمرا بعدما أقدم مودعٌ صباح اليوم الإثنين، علىالمذكور للمطالبة باسترداد وديعتهِ الماليّة.

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وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من محيط الفرع، حيثُ شهد انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش التي تمكنت من توقيف المُودع الذي تبين أنه فلسطيني الجنسية.