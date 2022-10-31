Advertisement

لبنان

صورٌ مباشرة من محيط بنك بيبلوس - الحمرا بعد اقتحامه.. ماذا فعلت "المخابرات"؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1006003-638028125629647450.jpg
Doc-P-1006003-638028125629647450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستمرّ أجواء التوتر في محيط فرع "بنك بيبلوس" - الحمرا بعدما أقدم مودعٌ صباح اليوم الإثنين، على اقتحام فرع المصرف المذكور للمطالبة باسترداد وديعتهِ الماليّة.
Advertisement
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من محيط الفرع، حيثُ شهد انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش التي تمكنت من توقيف المُودع الذي تبين أنه فلسطيني الجنسية.
 
وبحسب المعلومات الأولية، فإنّه من المرجح أن يكون المودع قد فشل في إقفال باب المصرف خلال عملية الاقتحام، في حين أنه هدّد بالانتحار إن لم يحصل على أمواله. وفي تلك الأثناء، تمكنت عناصر المخابرات من الدخول إلى المصرف وإتمام عملية التوقيف وسط انتشارٍ أمني في المكان. 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-10-31
06:00 | 2022-10-31
11:44 | 2022-10-31
11:31 | 2022-10-31
11:04 | 2022-10-31
11:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website