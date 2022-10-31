قرار من محافظ النبطية... ماذا فيه؟

اصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميماً إلى البلديات والقائمقاميات في محافظة النبطية، منع فيه سير الشاحنات والجرارات الزراعية بين الساعة السابعة والثامنة والنصف صباحا، وبين الساعة الأولى والثالثة بعد الظهر حفاظا على سلامة المواطنين والطلاب، على أن تقوم القوى الأمنية والشرطة البلدية بالمتابعة الدورية وتسطير محاضر ضبط وحجز الشاحنات والجرارات الزراعية المخالفة.

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