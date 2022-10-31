Advertisement

لبنان

معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2022 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1006007-638028147920011907.jpg
Doc-P-1006007-638028147920011907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّه من المُقرر أن تصل عصر اليوم الإثنين باخرة مُحمّلة بالفيول العراقي إلى معمل دير عمار.
ولفتت المصادر إلى أنّ جزءاً من حمولة هذه الباخرة سيذهبُ إلى معمل الزهراني أيضاً، موضحة أن "التغذية ستتحسن فور استخدام كميات الفيول ضمن المعملين المذكورين"، وقالت: "من المتوقع أن تدوم كمية الفيول الجديدة نحو 3 أسابيع، في حين أنه من المُرجّح أن تصل باخرة جديدة في غضون 20 يوماً". 
Advertisement
وأكدت المصادر أنّه من المفترض أن تتحسّن التغذية مع بدء وصول الفيول إلى لبنان، موضحة أنّ "استهلاك الكميات الموجودة هو الذي يُحدّد عدد ساعات الكهرباء التي سيحصل عليها المواطنون"، وأضافت: "في ظلّ المساعي الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ووزارة الطاقة من أجل الكهرباء واستجرار كميات كافية من الفيول، فإنّه منَ المتوقع أن ترتفع التغذية في أول مرحلة إلى نحو 4 ساعات يومياً وقد يتطور الأمرُ لاحقاً إلى ساعات إضافية خلال الأشهر القليلة المُقبلة". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-10-31
06:00 | 2022-10-31
11:44 | 2022-10-31
11:31 | 2022-10-31
11:04 | 2022-10-31
11:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website