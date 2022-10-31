معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟

قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّه من المُقرر أن تصل عصر اليوم الإثنين باخرة مُحمّلة بالفيول العراقي إلى معمل دير عمار.

ولفتت المصادر إلى أنّ جزءاً من حمولة هذه الباخرة سيذهبُ إلى معمل الزهراني أيضاً، موضحة أن "التغذية ستتحسن فور استخدام كميات الفيول ضمن المعملين المذكورين"، وقالت: "من المتوقع أن تدوم كمية الفيول الجديدة نحو 3 أسابيع، في حين أنه من المُرجّح أن تصل باخرة جديدة في غضون 20 يوماً".

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وأكدت المصادر أنّه من المفترض أن تتحسّن التغذية مع بدء وصول الفيول إلى لبنان، موضحة أنّ "استهلاك الكميات الموجودة هو الذي يُحدّد عدد ساعات الكهرباء التي سيحصل عليها المواطنون"، وأضافت: "في ظلّ المساعي الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ووزارة الطاقة من أجل الكهرباء واستجرار كميات كافية من الفيول، فإنّه منَ المتوقع أن ترتفع التغذية في أول مرحلة إلى نحو 4 ساعات يومياً وقد يتطور الأمرُ لاحقاً إلى ساعات إضافية خلال الأشهر القليلة المُقبلة".