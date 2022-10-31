بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم

قالت مصادر في مصرف لبنان لـ"لبنان24" إنه "من المتوقع أن يُبقيَ المصرف المركزي اليوم الإثنين على سعر الدولار القائم حالياً ضمن منصة صيرفة، أي عند حدود 30100 ليرة لبنانية، إلا إذا حصلت تغيرات على سعر التداول".

Advertisement

وأوضحت المصادر أنه "في حال تغير السعر، فإن نسبة الهبوط أو الارتفاع لن تكون كبيرة"، موضحةً أن "المنصة مستمرّة في تزويد الدولارات للمصارف على أساس السعر القائم حالياً".

وختمت: "حجم التداول على المنصة تراجعَ مقارنةً مع الفترات السابقة، وهذا أمرٌ مرتبط بتوقف مصرف لبنان عن شراء الدولارات من السوق بموجب آخر تعميم صادر عنه قبل نحو أسبوع".