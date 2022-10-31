هدوء بعد العاصفة... على هاتين الجبهتين

بعد التصعيد على جبهتي "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" في الساعات الماضية، والذي تظّهر في مواقف كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار" جبران باسيل وفي الإعلام العوني من جهة وبيان حركة "أمل" وقناة nbn من جهة أخرى، علم موقع "لبنان 24" أن اجتماع المكتب السياسي لحركة "أمل" الذي عقد صباح اليوم خلص الى ضرورة التهدئة والحوار انطلاقا من أن المرحلة تستدعي ذلك.

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تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة الخميس المقبل لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.