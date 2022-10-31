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لبنان

رحلة صيد تنتهي بمأساة... ماذا في تفاصيل الحادثة المؤلمة؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 07:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب ع.أ.ز، من مواليد العام 1995، أُدخل إلى مستشفى رياق، بعد إصابته بطلق ناري في بطنه، لكنّه ما لبث أنّ فارق الحياة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الشاب كان برحلة صيد مع أصدقائه، وقد أُصيب بالطلق الناري عن طريق الخطأ من قبل صديق له.
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