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لبنان

بالفيديو: مُقتحم بنك "بيبلوس" في الحمرا يتعرّض للضرب.. إليكم المشهد!

Lebanon 24
31-10-2022 | 06:29
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نشرت صفحة "جمعية المودعين اللبنانيين" عبر "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق قيام عناصر أمنيّة بالاعتداء بالضرب على المودع الذي اقتحمَ فرع بنك "بيبلوس" في الحمرا - بيروت، اليوم الإثنين، للمطالبة باسترداد وديعتهِ الماليّة.
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وجرى التقاط هذا الفيديو بواسطة مُواطنٍ كان متواجداً داخل المصرف، وقد جاء ذلك قبل خطوة توقيف المُودع من قبل مخابرات الجيش.
 
وكشفت معلومات "لبنان24" أن "المُودع الذي اقتحم فرع بنك بيبلوس فلسطيني الجنسية، وقد رجحت المصادر عدم تمكّنه من إقفال باب المصرف خلال عملية الاقتحام، الأمر الذي مكّن العناصر الأمنية من الدخول بسهولة إلى هناك. 
 
 
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