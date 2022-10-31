انماء طرابلس: لجلسات ماراتونية تعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية

اكدت جمعية" انماء طرابلس والميناء" ان "اللبنانيين يعولون على حكمة المسؤولين لتجاوز ازمة الفراغ وانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن للنهوض بلبنان، لان عدم انتظام المؤسسات يؤدي بنا الى ما تحمد عقباه".

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وفي بيان لها، شددت الجمعية على "ضرورة ايجاد التفاهمات اللازمة لملء الشغور وهذا لن يحصل الا بتضامن داخلي وتلاقي بين الجميع واخذ البلد الى شاطىء الامان، وانقاذه من الازمات التي ارهقته وأودت بشعبه الى اليأس جراء الوضع المعيشي والحياتي الصعب".



ودعت الى "وضع حد للسجالات والمناكفات في هذه الظروف الصعبة والعودة الى لغة العقل والهدوء لمنع الانفجار الاجتماعي والسياسي في البلد".



واشارت الى ان "الناس تحتاج الى جرعة امل تعيد لهم الثقة بهذا الوطن الجريح، وهذه الجرعة لن تأتي اذا لم يترك الجميع مصالحهم الضيقة وحساباتهم والتطلع الى ما هو خير للبنان"، داعية المجلس النيابي والنواب "لعقد جلسات ماراتونية للتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية اذ لا يجوز ان يترك هذا المقام شاغرا لمدة طويلة في هذه المرحلة من تاريخ لبنان".