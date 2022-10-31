Advertisement

لبنان

انماء طرابلس: لجلسات ماراتونية تعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
31-10-2022 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1006037-638028200996642837.jpg
Doc-P-1006037-638028200996642837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اكدت جمعية" انماء طرابلس والميناء" ان "اللبنانيين يعولون على حكمة المسؤولين لتجاوز ازمة الفراغ وانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن للنهوض بلبنان، لان عدم انتظام المؤسسات يؤدي بنا الى ما  تحمد عقباه".
Advertisement

وفي بيان لها، شددت الجمعية على "ضرورة ايجاد التفاهمات اللازمة لملء الشغور وهذا لن يحصل الا بتضامن داخلي وتلاقي بين الجميع واخذ البلد الى شاطىء الامان، وانقاذه من الازمات التي ارهقته وأودت بشعبه الى اليأس جراء الوضع المعيشي والحياتي الصعب".

ودعت الى "وضع حد للسجالات والمناكفات في هذه الظروف الصعبة والعودة الى لغة العقل والهدوء لمنع الانفجار الاجتماعي والسياسي في البلد".

واشارت الى ان "الناس تحتاج الى جرعة امل تعيد لهم الثقة بهذا الوطن الجريح، وهذه الجرعة لن تأتي اذا لم يترك الجميع مصالحهم الضيقة وحساباتهم والتطلع الى ما هو خير للبنان"، داعية المجلس النيابي والنواب "لعقد جلسات ماراتونية للتعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية اذ لا يجوز ان يترك هذا المقام شاغرا لمدة طويلة في هذه المرحلة من تاريخ لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-10-31
06:00 | 2022-10-31
11:44 | 2022-10-31
11:31 | 2022-10-31
11:04 | 2022-10-31
11:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website