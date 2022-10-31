عبدالله تواصل مع وزير الاعلام للقيام بأوسع حملة توعية على الكوليرا

تواصل رئيس اللجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله مع وزير الاعلام زياد المكاري، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون مع وزارة الاعلام، ومن خلالها مع الوسائل الاعلامية كافة، للقيام بأوسع حملة توعية ووقاية وارشاد، على مواجهة وباء الكوليرا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وبرامجها في هذا المجال.

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وفي السياق، شكر عبد الله عبر حسابه على " تويتر"، الحكومة الفرنسية لتأمينها لقاحات الكوليرا، وقال: "نشكر الحكومة الفرنسية لمساعدتنا في تأمين لقاحات الكوليرا، وقد وضعت وزارة الصحة برنامج اولويات التلقيح".

واضاف: "يبقى الأهم تعقيم المياه والخضار بالكلورين، وتحويل ذلك إلى نمط يومي في حياتنا، لحين القضاء على الوباء".