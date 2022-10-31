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لبنان

حميه بحث ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية مشاريع تتعلق بالمرافق العامة

Lebanon 24
31-10-2022 | 07:57
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير (FRANCOIS SPORRER )، وأجريا جولة افق حول المشاريع التي تم بحثها سابقا وتعنى بها الوزارة المتعلقة بالمرافق العامة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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