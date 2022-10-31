حميه بحث ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية مشاريع تتعلق بالمرافق العامة

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير (FRANCOIS SPORRER )، وأجريا جولة افق حول المشاريع التي تم بحثها سابقا وتعنى بها الوزارة المتعلقة بالمرافق العامة.

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