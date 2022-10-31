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لبنان

بري تسلم من الحلبي ووفد "المركز التربوي" نسخة عن الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي

Lebanon 24
31-10-2022 | 08:21
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الإعمال عباس الحلبي على رأس وفد من المركز التربوي للبحوث والانماء ضم:  جهاد صليبا، بسام ابو غوش ، باسم عيسى ورانيا غصوب ورنا عبد الله.
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وقدم الوزير الحلبي والوفد المرافق لرئيس المجلس نسخة من الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي.
 
وبعد اللقاء قال الحلبي: "تشرفنا بلقاء دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ومعنا السادة جهاد صليبا، بسام أبو غوش، باسم عيسى، والسيدتين رانيا غصوب ورنا عبد الله ممثلين عن المركز التربوي للبحوث والانماء مكلفين من رئيسته البروفسورة هيام إسحاق الموجودة في مهمة خارج لبنان ، وذلك لتسليم دولة الرئيس نسخة من الاطار الوطني لمناهج التعليم العام قبل الجامعي الذي تم إعداده في المركز التربوي للبحوث والإنماء بالشراكة مع جميع المعنيين في التربية، من جميع العائلات المكونة للمجتمع اللبناني وعن المؤسسات التربوية، وذلك في اطار جولة على الرؤساء بدأناها السبت في بعبدا واليوم مع دولة الرئيس بري وبعد عودة دولة رئيس مجلس الوزراء من الخارج للاغتناء بملاحظاتهم حول الاطار الذي نعتبره بمثابة دستور المناهج التربوية بعد إقراره في الهيئة الوطنية العليا للمناهج المدعوة للإجتماع غداة عيد الاستقلال".

وأكد الحلبي أن "المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لوضع المناهج المتآلفة مع الاطار وذلك على مستوى المواد الدراسية، ومن بعدها يبدأ تأليف الكتب المدرسية الجديدة وإعتمادها".
 
 
وأضاف: "نشكر دولة الرئيس على إتاحة هذه الفرصة وعلى التوجيهات التي تزودنا بها لإيصال المشروع الى مراميه التربوية".

كما استقبل الرئيس بري نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور سعادة الشامي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية ومسار الحوار مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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