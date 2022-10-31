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لبنان

تسجيل أوّل حالة بـ"الكوليرا" في هذه المنطقة... إليكم كيف انتقلت العدوى إلى المريض!

Lebanon 24
31-10-2022 | 08:25
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كشف رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر عن تسجيل اول حالة اصابة بمرض "الكوليرا" في منطقة الشرحبيل في بقسطا، مؤكدا انه بعد التواصل مع وزارة الصحة العامة فقد تم تحديد مصدر انتقال العدوى وهو تعبئة احد الخزانات بالمياه بواسطة أحد الصهاريج.
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وأشار مزهر انه سيطلب من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي زيادة ضخ المياه للمنطقة للتخفيف من تعبئة المياه عبر الصهاريج، مضيفاً انه سيتواصل مع بعض الخيرين للمساعدة في تقديم مادة المازوت لضخ المياه من الآبار في المنطقة.

وختم مزهر ان البلدية ستقوم بالاجراءات المناسبة لتأمين فحوصات مرض "الكوليرا" للتأكد من اي حالات جديدة يمكن ان يصاب بها السكان، طالباً من الجميع اخذ الحيطة والحذر والتأكد من مصادر المياه التي تتم تعبئتها او استعمالها.
 
 
 
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