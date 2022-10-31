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لبنان

سرقة كابل محطة كهرباء في هذه المنطقة

Lebanon 24
31-10-2022 | 08:32
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أقدم مجهولون على سرقة كابل محطة (٢) في منطقة برج مرجا، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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كهرباء

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