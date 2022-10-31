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لبنان

شكوى ضدّ المسؤولين الذين شاركوا بالمفاوضات وتوقيع اتفاق ترسيم الحدود (صورة)

Lebanon 24
31-10-2022 | 08:52
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قدّم أشخاص ينتمون إلى جمعيّة "جبهة الدفاع عن حقوق لبنان البريّة والبحريّة" التي هي قيد التأسيس، شكوى أمام النائب العام التمييزيّ ضدّ "كل من يظهره التحقيق من المسؤولين المعنيين المتورطين بالفعل أو بالإشتراك أو بالتدخل أو بالتحريض بالخيانة العظمى وبالتفريط بسيادة لبنان ومياهه وأراضيه وحقوقه وامتيازاته بمعرض الترسيم البحري مع إسرائيل"، وذلك بحسب قولهم.
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