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لبنان

الرئيس عون قلّد كلودين عون وسام الاستحقاق اللبناني المذهب (صور)

Lebanon 24
31-10-2022 | 09:22
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قلَد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون وسام الاستحقاق اللبناني المذهب تقديرا للانجازات التي حققتها الهيئة خلال ولاية الرئيس عون لتعزيز دور المراة اللبنانية وحمايتها.
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كلودين عون

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