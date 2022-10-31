Advertisement

لبنان

فرعية الاشغال درست اقتراح القانون الرامي لتعديل مادة في قانون السير

Lebanon 24
31-10-2022 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1006076-638028284603193488.jpg
Doc-P-1006076-638028284603193488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة درس اقتراح القانون المحال من الهيئة العامة الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 178 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب أحمد الخير، وحضور النواب : حسين جشي، فيصل الصايغ، ابراهيم منيمنة، محمد خواجه ووضاح الصادق.
Advertisement
 
كما حضر الجلسة: المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، المدير العام لهيئة ادارة السير والآليلت والمركبات المهندسة هدى سلوم، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المال الدكتورة رجاء الشريف، ممثل وزارة الداخلية الرائد حسان دياب، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس.
 
وبحثت اللجنة في جلستها اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 178 من قانون السير، فاستمعت الى ممثلي الوزارات المعنية واتحادات ونقابات النقل البري حول اقتراح القانون وانعكاساته.
 
 
وبنتيجة النقاش قررت اللجنة تأخير البت في اقتراح القانون الى حين تقديم خطة للنقل العام، كما تبين خلال الجلسة ان وزارة الاشغال العامة والنقل سبق ان اعدت خطة للنقل العام في العام 2011 في عهد الوزير غازي العريضي من دون ان تقر في مجلس الوزراء، كما ان وزير الاشغال والنقل الدكتور علي حميه يعمل بدوره على وضع خطة للنقل العام، وبناء لذلك سوف تقوم اللجنة الفرعية بالتوصية كي يصار الى تسليم لجنة الاشغال العامة والنقل نسخة عن خطط النقل العام ليصار الى مناقشتها ودرسها، تمهيدا لاصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-10-31
06:00 | 2022-10-31
11:44 | 2022-10-31
11:31 | 2022-10-31
11:04 | 2022-10-31
11:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website