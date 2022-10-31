Advertisement

لبنان

"الريجي" تبدأ تَسلُّم محاصيل الجنوب في هذا التاريخ

Lebanon 24
31-10-2022 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1006081-638028297309147155.jpg
Doc-P-1006081-638028297309147155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بأن "لجان الشراء التابعة لها ستبدأ يوم الثلاثاء ٨ تشرين الثاني عملية تسلّم محاصيل التبغ في الجنوب".
وكانت "الريجي" أعلنت أن "شراء التبغ والتنباك سيكون بالدولار الأميركي نقداً ومباشرة"،  مؤكدة أن "الشراء سيتم بحسب النوعية، مع الحرص على مساعدة المزارعين تقديراً لمعاناتهم".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-10-31
06:00 | 2022-10-31
11:44 | 2022-10-31
11:31 | 2022-10-31
11:04 | 2022-10-31
11:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website