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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع فرونتسكا

Lebanon 24
31-10-2022 | 09:55
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka، وتم تداول أوضاع لبنان والمنطقة.
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فرونتسكا

جوزاف عون

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