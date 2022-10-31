قائد الجيش عرض الاوضاع مع فرونتسكا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka، وتم تداول أوضاع لبنان والمنطقة.

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