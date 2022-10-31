اللواء ابراهيم عرض وسفير سلطنة عمان الاوضاع واستقبل وفداً من رابطة ابناء بيروت

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم سفير سلطنة عمان الجديد في لبنان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي في زيارة تعارف، وعرض معه الأوضاع العامة وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

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كما إستقبل اللواء ابراهيم وفداً مشتركاً من رابطة ابناء بيروت واللقاء التضامني البيروتي الذي جاء لشكره على الجهود الوطنية التي يبذلها في سبيل الحفاظ على الوطن والمواطنين وقد قدم الوفد للواء ابراهيم بالمناسبة عدة دروع تذكارية بإسم الجمعيات والروابط والفعاليات البيروتية، عربون وفاء وتقدير لهذه الجهود.