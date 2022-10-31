Advertisement

لبنان

خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة

Lebanon 24
31-10-2022 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1006088-638028310162876236.jpg
Doc-P-1006088-638028310162876236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء إبتداءً من يوم غدّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي التقى وزير الطاقة... ماذا قال فياض عن تأمين الكهرباء وزيادة التعرفة؟
lebanon 24
31/10/2022 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: البنك الدولي مهتم بملف استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن ولم يتخلى عنه
lebanon 24
31/10/2022 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأوكراني: انقطاع الكهرباء عن مئات البلدات في 7 مناطق جراء القصف الروسي
lebanon 24
31/10/2022 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
lebanon 24
31/10/2022 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

فياض

الكهرباء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:48 | 2022-10-31
06:00 | 2022-10-31
11:44 | 2022-10-31
11:31 | 2022-10-31
11:04 | 2022-10-31
11:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website