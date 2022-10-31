خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة

أفادت الـ"ال بي سي"، أنّ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أبلغ منذ قليل مؤسسة كهرباء لبنان باعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء إبتداءً من يوم غدّ.

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