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لبنان

جرحى في انزلاق فان على طريق عام بلدة بزال العكارية بسبب الامطار

Lebanon 24
31-10-2022 | 10:16
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جرح شخصان في انزلاق فان  للركاب على طريق عام جرد القيطع - بلدة بزال بسبب الامطار.
 
وقد عملت عناصر الصليب الاحمر على إسعافهما ونقلهما الى مستشفى الحبتور في بلدة حرار.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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