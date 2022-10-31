جرحى في انزلاق فان على طريق عام بلدة بزال العكارية بسبب الامطار

جرح شخصان في انزلاق فان للركاب على طريق عام جرد القيطع - بلدة بزال بسبب الامطار.

وقد عملت عناصر الصليب الاحمر على إسعافهما ونقلهما الى مستشفى الحبتور في بلدة حرار.