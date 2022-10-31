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لبنان

عون: ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف

Lebanon 24
31-10-2022 | 11:04
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اعتبر رئيس الجمهوريّة ميشال عون أنّ "توقيع مرسوم إستقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور"، وأشار إلى أنّ "توافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حالياً".
 
ولفت عون في حديث إلى صحيفة "الانباء" الكويتية، إلى أنّ "لبنان تمكن من  خلال ترسيم الحدود البحرية من أن يأخذ من إسرائيل ما تعتبره حقاً من دون حرب"، وشدّد على أنّ "استخراج النفط هو الطريق الأسرع للنهوض بالبلد". وأضاف :"لبنان حريص على الإبقاء على بعده وهويته العربيين".
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وقال عون: "ناضلت طوال حياتي من أجل بلدي وشعبي ولن أتوقف، وسأكون من موقعي الجديد في الصفوف الأولى لحثّ اللبنانيين على مواجهة إعاقة المشاريع الإصلاحية".
 
 
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