Advertisement

لبنان

إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر حول الرسوم (صورة)

Lebanon 24
31-10-2022 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1006108-638028348810159878.jpg
Doc-P-1006108-638028348810159878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصل "لبنان 24" على بيان يُظهر الرسوم المتوجبة على الطلاب في الجامعة اللبنانيّة، للعام الجامعيّ 2022 - 2023.
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة المال بصدد تحضير مرسوم بقيمة 120 مليار ليرة لتغطية كلفة مضاعفة أجر بدل العمل في الساعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية (الجديد)
lebanon 24
31/10/2022 21:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في حديث الى صحيفة "الانباء" الكويتية: توقيع مرسوم استقالة الحكومة لا يتعارض مع الدستور وتوافق القوى السياسية على انتخاب رئيس جديد بعيد المنال حاليا
lebanon 24
31/10/2022 21:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديدات للأساتذة المسافرين.. ماذا يجري في الجامعة اللبنانية؟
lebanon 24
31/10/2022 21:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القراءة الدستورية لمرسوم استقالة الحكومة اللبنانية: لزوم ما لا يلزم
lebanon 24
31/10/2022 21:42:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

رسوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:27 | 2022-10-31
15:22 | 2022-10-31
15:06 | 2022-10-31
15:00 | 2022-10-31
14:51 | 2022-10-31
14:38 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website