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لبنان
إلى طلاب الجامعة اللبنانيّة... إليكم هذا الخبر حول الرسوم (صورة)
Lebanon 24
31-10-2022
|
11:31
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حصل "لبنان 24" على بيان يُظهر الرسوم المتوجبة على الطلاب في الجامعة اللبنانيّة، للعام الجامعيّ 2022 - 2023.
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
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