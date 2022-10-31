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لبنان

الرئيس ميقاتي وصل الى الجزائر لتمثيل لبنان في القمة العربية

Lebanon 24
31-10-2022 | 11:48
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جمهورية الجزائر  الديمقراطية الشعبية بعد ظهر اليوم لتمثيل لبنان في القمة العربية، في دورتها الحادية والثلاثين التي ستعقد غدا وبعد غد.
وكان في استقباله في "مطار هواري بومدين" الوزير الاول في الجزائر ايمن بن عبد الرحمن، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزيرة البيئة والطاقات  المتجددة سامية موالفي بصفتها المرافقة الدائمة للرئيس ميقاتي خلال القمة، الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، سفير لبنان في مصر علي الحلبي وسفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركيبي.
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وقد اقيمت للرئيس ميقاتي في المطار مراسم الاستقبال الرسمية، تلتها خلوة بين الرئيس ميقاتي والوزير الاول والامين العام للجامعة العربية في القاعة الشرفية الرئاسية قبل ان ينتقل  الرئيس ميقاتي الى مقر اقامته.
ويضم الوفد الرسمي اللبناني الى القمة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، السفير اللبناني في الجزائر، مدير القسم العربي في وزارة الخارجية علي المولى، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وقد اصطحب الرئيس ميقاتي معه الى الجزائر وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التعاون النفطي بين البلدين.
 
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