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لبنان

مُفاجأة من "الصحة العالميّة" بشأن "الكوليرا" في لبنان.. ماذا كُشِف؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 12:17
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حذرت منظمة الصحة العالمية - لبنان في بيان، اليوم الإثنين، من "تفشي وباء الكوليرا بشكل فتاك في لبنان وسط تزايد حالات الاصابة.
وبحسب بيان "الصحة العالمية"، فقد سجلت أكثر من 1400 حالة مشتبه بها في مختلف أنحاء البلاد، منها 381 حالة مؤكدة مختبرياً و17 حالة وفاة.
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وكشفت المنظمة أن وباء الكوليرا بات متفشياً الآن في جميع المحافظات في لبنان، مشيرة إلى أنه كان محصوراً في البداية ضمن الأقضية الشمالية، إلا أنه سرعان ما انتشر لتسجل حالات مؤكدة مختبرياً في المحافظات الـ8 جميعها.
 
واليوم، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أنّ الدفعة الأولى من لقاحات الكوليرا وصلت إلى لبنان للمساعدة في مكافحة حالات الإصابة المتصاعدة.
 
ولم يحدد أبيض عدد اللقاحات التي وصلت إلى البلاد، لكنه أكد أن للقاح دور أساسي في الوقاية من انتشار الكوليرا والحد منها. 
 
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