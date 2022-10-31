Advertisement

لبنان

الرواتب الجديدة ستُصرف قريباً.. إليكم التاريخ

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2022 | 13:37
A-
A+
Doc-P-1006157-638028422178648159.jpg
Doc-P-1006157-638028422178648159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تنكشف حتى الآن أي بوادر لتقاضي موظفي القطاع العام والعسكريين لرواتبهم بالصيغة الجديدة التي أُقرّت في الموازنة العامة للعام 2022، إذ أنه حتى الساعة لم يجرِ نشرها في الجريدة الرسمية بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليها.
Advertisement
إلا أنه قانونياً، فإن الموازنة ستُصبح بحُكم النافذة حتى وإن لم يوقع عون عليها قبل نهاية ولايته الرئاسية منتصف هذه الليلة، باعتبار أنه لم يردّها إلى مجلس النواب في خطوة ستؤدي حُكماً إلى عرقلتها.
وإزاء هذه المشهدية، فإن ما يمكن توقعهُ حتى الآن هو أن الرواتب بصيغتها الجديدة قد تُصرف اعتباراً من شهر كانون الأوّل المُقبل للموظفين في القطاع والعسكريين، والشرط الأساسي لتحقق ذلك هو نشر الموازنة في الجريدة الرسمية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:56 | 2022-10-31
17:24 | 2022-10-31
17:16 | 2022-10-31
17:00 | 2022-10-31
16:52 | 2022-10-31
16:47 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website