غادر وزير الطاقة والمياه وليد فياض الى الجزائر بعد ظهر اليوم، مع الوفد الحكومي الرسمي المشارك في اجتماعات القمة العربية المنعقدة في الجزائر، حيث سيعقد اجتماعات تتعلق بتأمين الفيول والنفط لمؤسسة كهرباء لبنان.

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والتقى فياض فور وصوله الى الجزائر، برئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن الذي كان في استقبال الوفد اللبناني في مطار هواري بومدين.

وأكد فياض على أهمية الغاز والنفط في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه المنطقة عالمياً، مشدداً على موقع الجزائر المهم في المعادلة الجديدة كونها تمتلك معملين كبيرين للغاز المسال، مما يفتح فرصة مجدية لتصدير الغاز المسال الى أوروبا.

كذلك، فقد رأى فياض أن للجزائر دوراً مهماً واستراتيجياً يترسخ الآن بشكل أكبر عبر استضافتها للقمة العربية.

وخلال الساعات الماضية، التقى فياض أيضاً وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي التي هنّأها باستلام المهام الوزارية الجديدة.

وتطرق اللقاء الى أهمية الاستفادة من الطاقة المتجددة التي تشكل كلفة اقل وفاتورة بيئية منخفضة مقارنة مع الاسعار المرتفعة المرتبطة بتصدير الجزائر للغاز المسال الى اوروبا والعالم.

ومن المُرتقب أن يُجري فياض لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين الجزائريين المعنيين في قطاعات النفط والطاقة بشكل أساسي.