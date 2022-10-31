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لبنان
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
31-10-2022
|
14:38
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1218779.
كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10708.
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