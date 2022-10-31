بيانٌ فرنسي بشأن لبنان.. هذا ما قيل عن "رئاسة الجمهورية"

دعت وزارة الخارجية الفرنسية "البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء"، كما حثت السياسيين "لتحمل مسؤولياتهم وان يكونوا على مستوى المرحلة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".

واعتبر بيان الخارجية أنّ "لبنان يمر بازمة اقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، تتطلب تفعيل عمل المؤسسات واتخاذ الاجراءات اللازمة للنهوض بالبلد وتحسين الظروف المعيشية للبنانيين".