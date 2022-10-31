شقير زار ميقاتي وقدّم "العرض الأخير" بشأن تشكيل الحكومة.. فكيف ردّ الرئيس؟

أفادت قناة "الجديد" بأنّ مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، صباح اليوم الإثنين، وذلك قبيل مغادرة الأخير الى الجزائر لتمثيل لبنان في قمة الجزائر العربية.

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ولفتت معلومات "الجديد" إلى أنّ شقير عرض على ميقاتي إصدار مراسيم الحكومة كما هي لتتجاوز العقبات الدستوريّة، وأضافت: "عندها، سأل ميقاتي شقير عن الثقة للحكومة، وما إذا كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد قرّر منحها. عندها، أحال شقير الأمر إلى مجلس النواب ولم يُعطِ ميقاتي جواباً حاسماً حول منح الحكومة الثقة من قبل نواب التيار. وإثر ذلك، أبلغ ميقاتي شقير بأن الطائرة تنتظره للسفر إلى الجزائر، شاكراً للزائر عرضه المرفوض".