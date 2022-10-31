آخر خبرٍ سارّ عن الكهرباء.. ما حصل مساء اليوم مهمّ جداً

مساء اليوم، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن روسيا ستزود لبنان بـ10 آلاف طن من الفيول أويل، وذلك كهبةٍ مقدمة منها.

وفي السياق، قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ كمية الفيول أويل المشار إليها تكفي لمدة تتراوح بين 30 و 50 يوماً في حال تم تشغيلها ضمن معملي الذوق والجية، موضحة أنّ "كمية 10 آلاف طن من الفيول بإمكانها أن تزيد التغذية الكهربائية ساعتين إضافيتين يومياً على صعيد لبنان".

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