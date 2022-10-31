آخر خبرٍ سارّ عن الكهرباء.. ما حصل مساء اليوم مهمّ جداً

السفير الروسي لدى #لبنان ،ينقل لي قرارا للرئيس الروسي بوتين بإعطاء توجيهاته لتزويد لبنان بهبة قمح تصل الى ٢٥ ألف طن ، وكذلك ١٠ آلاف طن من الفيول،طالباً من الوزارة القياسات الخاصة بالسفن لرسو البواخر المناسبة في المرافئ اللبنانية،على أن يحدد تاريخ التسليم في اليومين المقبلين.
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 31, 2022
السفير الروسي لدى #لبنان ،ينقل لي قرارا للرئيس الروسي بوتين بإعطاء توجيهاته لتزويد لبنان بهبة قمح تصل الى ٢٥ ألف طن ، وكذلك ١٠ آلاف طن من الفيول،طالباً من الوزارة القياسات الخاصة بالسفن لرسو البواخر المناسبة في المرافئ اللبنانية،على أن يحدد تاريخ التسليم في اليومين المقبلين.