خطوة طارئة من الصرّافين.. هل سينخفض الدولار غداً؟

هيمَنت في أوساط سوق الدولار خلال الساعات القليلة الماضية، معطيات عن إمكان تراجع سعر العملة الخضراء بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة.



Advertisement وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ عدداً من الصرافين قرّر التوقف عن شراء الدولار مساء اليوم في خطوةٍ احترازيّة قبل أي انخفاض مُفاجئ، علماً أنه لا مقدمات واضحة لهذا الأمر في الوقت الرّاهن. وبحسب معلومات، فإنّ عدداً من الصرافين قرّر التوقف عن شراء الدولار مساء اليوم في خطوةٍ احترازيّة قبل أي انخفاض مُفاجئ، علماً أنه لا مقدمات واضحة لهذا الأمر في الوقت الرّاهن.



بدورها، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "هناك توقعات بأن يُصدر مصرف لبنان تعاميم جديدة مرتبطة بالدولار وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة"، وأضافت: "رغم هذه التوقعات، فإنه ليس معروفاً موعد وخلفية أي تعميم جديد، لكنّ الأمرَ واردٌ في أيّ لحظة في حال قرر المصرف المركزي زيادة تدخله في السوق عبر منصّة صيرفة".