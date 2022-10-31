صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 31 / 10 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المدعو (ع.ل.) في منطقة الرويس- الضاحية الجنوبية، بعدما فرّ من سجن قصر عدل بيروت بتاريخ 7 /8 /2022. نتيجة التحقيق معه اعترف بتعاطيه المخدرات (مادتي السلفيا وباز الكوكاين) وسرقة حوالي 43 دراجة نارية من عدة مناطق في الضاحية الجنوبية خلال فترة فراره من السجن. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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