تهديدٌ جديد من نتنياهو يخصّ لبنان.. ماذا قال؟

هدّد زعيم المعارضة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونقلته قناة "I24NEWS"، إنه "سيقوم بإبطال الاتفاق مع لبنان في حالة فوز حزبه في انتخابات الكنيست القادمة".

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وأضاف: "سأتعامل مع الاتفاق تماما كما تعاملت مع اتفاق أوسلو"، واصفا إياه بأنه "اتفاق استسلام آخر".

وكان نتنياهو هاجم رئيس الوزراء يائير لابيد، بشأن الاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، بعدما سبق أن وصفه بـ"الضعيف والهاوي".

وأكد نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "إسرائيل خضعت للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بشأن الاتفاق مع بيروت حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، وقال: "كما خضعنا لنصرالله في لبنان، تجرى أعمال شغب في القدس".