في البقاع.. مجهولون يطلقون النار على أحد المنازل

أطلق مجهولون النار مساء اليوم با تجاه منزل "ع. ح. م." على مفترق بلدة مجدلون البقاعية من دون تسجيل إصابات.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإنّ التحريات جارية لكشف الفاعلين.