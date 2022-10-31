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لبنان

في البقاع.. مجهولون يطلقون النار على أحد المنازل

Lebanon 24
31-10-2022 | 17:24
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أطلق مجهولون النار مساء اليوم باتجاه منزل "ع. ح. م." على مفترق بلدة مجدلون البقاعية من دون تسجيل إصابات.
 
ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإنّ التحريات جارية لكشف الفاعلين.
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