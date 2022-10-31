قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو: "نريد رئيسا للجمهورية، يكون لبنانيا بكل معنى الكلمة، قبل ان يكون مسيحياً"، معتبرا ان "الحكم في لبنان ليس له دين، لا مسلم ولا مسيحي، لأنه متعدد الطوائف، ولبنان يجب ان يكون وطنا لجميع أبنائه بالمعنى الصحيح، لا ان يكون مزرعة لفريق آخر من اللبنانيين".

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ورأى في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "الرئيس ميشال عون فشل فشلا ذريعا في إدارة البلاد، وتسبب في سقوط لبنان، لذلك ليس من حق الفاشل ان يستمر. لقد كان يفترض به الاستقالة لينقذ لبنان مما وصل إليه، ولكن وللأسف كان فشله ومعه صهره جبران باسيل، الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية مصدر معاناة اللبنانيين، حتى بتنا وكأننا في نظام عائلي وراثي، وهذا غير مقبول إطلاقا، لذلك على النواب ان يختاروا المرشح المثقف وصاحب التاريخ الوطني والإنساني، ونظيف الكف".

وعن ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة لبنان، قال الجوزو: "ان ميشال معوض، هو ابن رئيس الجمهورية السابق الراحل رينيه معوض، الذي خسر حياته دفاعا عن وطنه".

واعتبر الجوزو ان "لبنان اليوم غريق، فإما ان نتركه لمصيره بيد عون وباسيل ومن معهما، واما ان ننتشله باختيار رئيس جمهورية له تاريخ مختلف". (الأنباء الكويتية)