لا مواعيد معروفة لدفع الرواتب عن الشهر الذي استحق، والسبب، كما تتحدث معلومات هو عدم تأمين الاعتمادات، وربما تأخير صدور الموازنة، وإن كان الدفع لا يلحظ الزيادات الأخيرة

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