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لبنان
لا مواعيد معروفة لدفع الرواتب
Lebanon 24
31-10-2022
|
19:35
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لا مواعيد معروفة لدفع الرواتب عن الشهر الذي استحق، والسبب، كما تتحدث معلومات هو عدم تأمين الاعتمادات، وربما تأخير صدور الموازنة، وإن كان الدفع لا يلحظ الزيادات الأخيرة
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