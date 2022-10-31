Advertisement

لبنان

مفاجآت إيجابية في أيام الشغور؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1006235-638028776948211198.jpg
Doc-P-1006235-638028776948211198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب صلاح سلام في "اللواء": العماد ميشال عون عاد إلى موقعه السابق في الرابية، حاملاً وسام رئيس جمهورية سابق. رئيس الحكومة المستقيلة يشارك في قمة الجزائر، ليؤكد إستمرار الحضور اللبناني في المحافل الإقليمية والدولية، والوزراء يحاولون أن يحققوا في أيام الشغور ما عجزوا، أو مُنعوا لا فرق، عن تحقيقه في مرحلة الصلاحيات الدستورية الكاملة. وها هو وزير الطاقة يشرب حليب السباع ويقرر زيادة التعرفة الكهربائية ليؤمن ثمن الفيول المستورد على حساب وزارته، وتأمين عشر ساعات كهرباء يومياً، وكأنه يوحي للبنانيين بأن عهد العتمة انتهى مع نهاية ولاية العماد عون في رئاسة الجمهورية!
Advertisement
وثمة وزراء محسوبين على التيار العوني ذهبوا مع ميقاتي إلى قمة الجزائر، ولم يلتزموا بمواقف رئيس التيار القاضية بمقاطعة رئيس الحكومة.
ولا غرابة إذا حصلت بعض المفاجآت الإيجابية في أيام الشغور، ولاحظنا مثلاً، إنخفاضاً في سعر الدولار، وتحسنًا في قيمة الليرة بعد فترة وجيزة، وتراجعاً في أسعار المحروقات وبعض السلع الغذائية، تمهيداً لإنفراجات أخرى على الصعيدين الإجتماعي والمعيشي، مما يدعم وجهة النظر القائلة أن أجواء النكد والحرتقة التي كان يُدمن عليها باسيل، قد ولّت إلى غير رجعة، وأن البلاد والعباد في طريقهم للخروج من جهنم الأزمات المحرقة، بعدما انتهى العهد الذي بشّر الناس بالوصول إلى جهنم.
لا بد من الإعتراف أخيراً، أن الشغور طال أمده أو قصِر، سيبقى تحت السيطرة الأمنية والإجتماعية، حفاظاً على قواعد الانتظام العام، ومنعاً للإنزلاق إلى الفوضى، لأن وضع البلد العليل لا يتحمل معارك دونكيشوتية من النوع الذي يتمناه «الطيب الذكر» جبران باسيل!!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-11-01
04:52 | 2022-11-01
04:46 | 2022-11-01
04:45 | 2022-11-01
04:20 | 2022-11-01
04:15 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website