23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عشاء أميركي يجمع "التغييريّين"
Lebanon 24
31-10-2022
|
23:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ندى أيوب في "الاخبار": à la carte» ينتقي «نواب التغيير» تلبية دعوات العشاء المرعيّة خارجياً. رفضوا العشاء السويسري، لكنهم لبّوا دعوة أميركية إلى العشاء نظّمتها «فرقة العمل الأميركية من أجل لبنان» (task force lebanon). ولو لم توثّق بولا يعقوبيان اللحظة بصورة جمعت حليمة القعقور ووضاح الصادق متعانقين، أثارت الجدل نظراً للخلاف المحتدم بينهما، ما كان لأحد أن يعلم بالعشاء من أصله.
Advertisement
بهدوء مرّ العشاء الأميركي الذي حضره نواب من كتل وأحزاب مختلفة كـ«الكتائب» و«القوات»، وشارك فيه نواب «تكتل التغيير»، من دون معايير واضحة للقبول والرفض. فقبل أسبوعين هبّ هؤلاء لشيطنة عشاء تشاوري أرادت السفارة السويسرية تنظيمه، ودعت إليه نواباً من الأحزاب التقليدية وابراهيم منيمنة من «تكتل التغيير». وذهبوا بعيداً في الحديث عن انقلاب دستوري. في المقابل لا تشكيك ولا أسئلة حول «العشوات» المرعية أميركياً.هذه الازدواجية على أهميتها ودلالاتها، لم تلفت الأنظار بقدر صورة «الصلحة» بين الصادق والقعقور. وهي لا تعني شيئاً بالحقيقة سوى ليعقوبيان المستميتة للخروج بصورة جامعة للتكتل، وإن شكلياً. إذ إن الاختلافات والخلافات لا تزال على حالها، وإعادة إحياء التكتل غير ممكنة. لكن مخرجاً قد يتمثّل بمبادرة أطلقها حزب «لنا» الذي تنتمي إليه القعقور، ربما تنقذ من لا يزال محرجاً من إعلان انسحابه من التكتل، وتقدّم خيارات للعمل وفق طرقٍ مغايرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
06:15 | 2022-10-31
31/10/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة من الصرّافين.. هل سينخفض الدولار غداً؟
Lebanon 24
خطوة طارئة من الصرّافين.. هل سينخفض الدولار غداً؟
17:00 | 2022-10-31
31/10/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
06:45 | 2022-10-31
31/10/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ سارّ عن الكهرباء.. ما حصل مساء اليوم مهمّ جداً
Lebanon 24
آخر خبرٍ سارّ عن الكهرباء.. ما حصل مساء اليوم مهمّ جداً
16:02 | 2022-10-31
31/10/2022 04:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة
10:32 | 2022-10-31
31/10/2022 10:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-11-01
رهانات باسيل لن تحقق الغاية في نفس يعقوب!
04:52 | 2022-11-01
اضراب مفتوح في كهرباء لبنان بدءا من هذا التاريخ
04:46 | 2022-11-01
برق ورعد وامطار.. هذه تفاصيل حالة الطقس في الايام المقبلة
04:45 | 2022-11-01
مغتربون يشكون
04:20 | 2022-11-01
البزري: إتصالات تجري قبيل جلسة الخميس لتقويم الوضع الدستوري
04:15 | 2022-11-01
مؤخراً.. ماذا فعل "حزب الله" مع عون؟
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
01/11/2022 11:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
01/11/2022 11:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
01/11/2022 11:03:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact