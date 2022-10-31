بعد افتتاحه للمرة الثالثة... فندق فينيسيا ينتظر إشغالاً كاملاً مع حلول العام القادم

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كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": قد يكون فندق فينيسيا من المعالم القليلة في العالم التي تحمل صفة "اسم على مسمّى". فكما ينبعث طائر الفينيق في الميثولوجيا الإغريقية من رماد احتراق جسده، كُتب على "فينيسيا" أن يتلبّس التسمية، ويجدد نفسه بشكل متكرر.للمرة الثالثة في غضون عقدين يعاد ترميم فندق فينيسيا، بعد تعرضه للتدمير الكلي أو الجزئي. إذ لم يكد ينفض عنه غبار الحرب الاهلية في العام 2000، وينسى مع "أترابه" التخريب الوحشي الذي طاله في معركة الفنادق الشهيرة في العام 1975، حتى زُرع "تحت شرفاته" في العام 2005 ما يناهز 2.5 طن من مادة TNT المتفجرة، لتنفيذ مخطط اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نجا موظفوه ونزلاؤه باعجوبة، فيما لملم خسائره التي قدرت بـ 10 ملايين دولار بسرعة قياسية، وعاد إلى العمل بعد فترة قصيرة. بعدها بخمسة عشر عاماً توّجت المنظومة مسيرتها البائسة من الحروب والخضات السياسية والامنية والاغتيالات السياسية، بتفجير المرفأ. فنال النصيب الوافر من التهديم مرة جديدة. وعلى عكس انفجار شباط 2005، حيث أعاد الفندق إحياء نفسه سريعاً، لم يعد فينيسيا إلى العمل إلا بعد نحو عامين وشهرين من تفجير المرفأ.لا رقم رسمياً صدر عن إدارة الفندق يقدر حجم الضرر من تفجير المرفأ، إلا أنه بالتأكيد يصل الى عشرات ملايين الدولارات. أما الخسائر التشغيلية فيمكن تقديرها بأكثر من 100 ألف دولار في اليوم، إذ كان معدل الاشغال بحدود 80 في المئة. فالفندق يضم نحو 460 غرفة، بايجار يبدأ بـ 250 دولارا لليلة الواحدة. هذا طبعاً عدا عن الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تقام في قاعاته، وزوار مطاعمه العالمية العديدة. وعليه فان كلفة التوقف عن العمل لمدة 800 يوم قد تصل إلى مليون دولار أميركي، أو حتى أكثر.بحسب المعلومات فان طبيعة التأمين على الفندق، أخذت في الاعتبار بعد تفجير 2005، تغطية الاعمال الناتجة عن الحروب والهجمات الارهابية. ويتوقع أن تكون شركات إعادة التأمين العالمية قد عوضت جزءاً من الخسائر. وذلك على عكس بقية المؤسسات السياحية وغير السياحية التي ما زالت تنتظر التقرير النهائي لطبيعة انفجار المرفأ ليبنى على الشيء مقتضاه. لا سيما أن عقود التأمين لا تغطي عادة إلا الحوادث غير المقصودة. وفي حال كان التفجير نتيجة قصف أو عمل ارهابي أو تفجير مفتعل، فان شركات إعادة التأمين لن تغطي الاضرار التي ما زالت معلقة والمقدرة بأكثر من مليار دولار.