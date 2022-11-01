خلال ساعات الفجر... حاولوا الهروب عبر البحر وهذا ما حلّ بهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكّن استخبارات الجيش من توقيف مجموعة من المواطنين في احدى الشواطىء العكارية، أثناء محاولتهم مغادرة الاراضي اللبنانية خلال ساعات الفجر الاولى، عبر البحر بطريقة غير شرعية.

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وتم تحويلهم الى القضاء المختص.