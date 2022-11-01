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لبنان
خلال ساعات الفجر... حاولوا الهروب عبر البحر وهذا ما حلّ بهم
Lebanon 24
01-11-2022
|
01:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكّن استخبارات الجيش من توقيف مجموعة من المواطنين في احدى الشواطىء العكارية، أثناء محاولتهم مغادرة الاراضي اللبنانية خلال ساعات الفجر الاولى، عبر البحر بطريقة غير شرعية.
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وتم تحويلهم الى القضاء المختص.
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