صفحات الرئاسة الأولى تستبدل صور الرئيس عون ( صورة)

بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، ومع دخول البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي، قامت صفحات الرئاسة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي باستبدال صورة الرئيس عون بصورة للقصر الجمهوري في بعبدا من الخارج.

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