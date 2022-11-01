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لبنان

سيدتان غابتا عن "اليوم العوني الاخير".. فما الأسباب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2022 | 02:45
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اعتبر قيادي سابق في "التيار الوطني الحر" أن غياب ابنتي رئيس الجمهورية كلودين وميراي عون عن مشهد "اليوم الاخير" في بعبدا طرح العديد من التساؤلات التي لم تتّضح إجاباتها بعد.

ورجّح المصدر أن يكون الغياب مرتبطاً بحضور النائب جبران باسيل الذي يبدو أنه قرّر أن يكون في واجهة هذا اليوم على المستوى الاعلامي والشعبي.

وأضاف أن هناك امتعاضا كبيرا في العائلة من تسليم باسيل كل التفاصيل المرتبطة بهذا "اليوم الكبير" وما شكّله من معانٍ تتعلّق بواقع "التيار" في المرحلة المقبلة، وكأن رئيس الجمهورية أراد أن يوحي بأن باسيل سيبقى صاحب الكلمة الفصل.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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