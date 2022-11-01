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لبنان

الاحتفال بذكرى "اتفاق الطائف".. ايجابي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-11-2022 | 03:15
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يبدو ان الاحتفال او المؤتمر المفتوح الذي ستنظمه السفارة السعودية في لبنان في الخامس من الشهر الجاري في الاونيسكو، في مناسبة توقيع "اتفاق الطائف" لن يكون مناسبة للمناكفات السياسية، بل على العكس من ذلك اذ من المتوقع ان تكون رسائله ايجابية بالكامل..

وترى مصادر مطلعة "ان المملكة العربية السعودية ليست راغبة في ادخال اتفاق الطائف الى الخطاب السياسي الخلافي في لبنان، لذلك فإن ما سيحصل سيكون مناسبة جامعة قدر الامكان".

وتشير المصادر الى ان "الحدث سيكون بمثابة تأكيد من الرياض على التمسك بالاتفاق وعلى الاهتمام الكامل بالساحة اللبنانية والانفتاح على مختلف الافرقاء السياسيين".

ومن المقرر ان يتقدم الحضور في المؤتمر الرئيس حسين الحسيني ورئيس اللجنة الثلاثية العربية عام 1989 الأخضر الإبراهيمي ونواب شاركوا في اجتماعات الطائف ونواب ووزراء وشخصيات من أحزاب وتيارات مختلفة. ويتضمن الاحتفال كلمات عن أهمية الدفاع عن الطائف وتطبيق بنوده.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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