العميد الركن خليل جابر رئيساً للمحكمة العسكرية

أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم، بناء على اقتراح المجلس العسكري، قرارا قضى بتعيين العميد الركن الإداري خليل علي جابر رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية، وذلك خلفا للعميد الركن علي الحاج الذي أُحيل على التقاعد.

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